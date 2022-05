L’Inter ha vinto la Coppa Italia

L’Inter ha vinto la 75esima edizione della Coppa Italia, battendo in finale la Juventus per 4 a 2 ai tempi supplementari, dopo una partita tesa e che ha cambiato direzione diverse volte. Allo Stadio Olimpico di Roma la partita è stata decisa dai due gol segnati dall’Inter su rigore a cavallo tra la fine dei tempi regolamentari e del primo supplementare, e poi dal gran gol finale di Ivan Perisic. La Juventus aveva cominciato male ma poi era cresciuta e aveva rimontato un iniziale gol di svantaggio, segnato da Nicolò Barella con un potente tiro da fuori area, portandosi sul 2 a 1 con Alex Sandro e Dusan Vlahovic.

È l’ottava Coppa Italia per l’Inter, e la prima in dieci anni. Le squadre erano assai motivate, e lo si è visto dall’intensità della partita: per la Juventus non ci sono altre possibilità di vincere un trofeo in questa stagione, mentre l’Inter rimane ancora in corsa per lo Scudetto, che però prima il Milan deve perdere. Pochi mesi fa l’Inter aveva battuto la Juventus in un’altra finale, quella della Supercoppa.

La partita è stata fisica ma anche bella da vedere, almeno a tratti, ed è diventata particolarmente tesa in occasione dei due rigori assegnati all’Inter con il VAR: per le lunghe e animate proteste è stato espulso anche l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Per l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è la seconda Coppa Italia in carriera, dopo quella vinta nel 2019 con la Lazio.