Il Giorno della Vittoria in Russia

In Russia sono cominciati lunedì i festeggiamenti per il Giorno della Vittoria, una delle feste nazionali più importanti del paese, in cui si ricorda la resa dei nazisti del 1945. La parata principale, quella della capitale Mosca, dovrebbe iniziare alle 10 del mattino, quando in Italia saranno le 9: sarà l’evento principale, con una grande sfilata dell’esercito e, molto probabilmente, un discorso del presidente Vladimir Putin, che potrebbe fare alcuni annunci sulla guerra in Ucraina.

Ma a causa dell’enorme estensione della Russia (il paese ha 11 differenti fusi orari al suo interno) le parate e le commemorazioni non iniziano tutte assieme: a Vladivostok, nell’estremo est del paese, il fuso orario è 8 ore avanti, è primo pomeriggio e una parata locale è già cominciata. La parata di Vladivostok non ha la grandiosità che ci si aspetta da quella di Mosca: per le strade della città hanno sfilato pochi mezzi armati e un gran numero di membri della Marina (Vladivostok è importante soprattutto come sede della flotta russa nel Pacifico).

Victory Day parades begin in Russia.

People in Vladivostok take to the streets to watch the annual parade marking Russia's 1945 victory over Nazi Germany.

This year's parades aim to justify Russia's war in Ukraine, which has gone on longer and cost more than Moscow expected pic.twitter.com/l2aeMeRfAj

— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2022