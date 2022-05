Nuovi audiolibri da ascoltare a maggio

Tra le novità da ascoltare nel mese di maggio ce ne sono parecchie del Post, che si possono ascoltare sulla app dedicata o sulle piattaforme di podcast gratuite. Una è la seconda puntata di Indagini, in cui Stefano Nazzi racconta ogni mese un fatto di cronaca nera e giudiziaria e tutto quello che è successo dopo: è dedicata agli omicidi di Erba dell’11 dicembre 2006, per cui furono condannati all’ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Altre due novità sono Certe Cose, quattro storie di oggetti raccontate dall’esperta di design Chiara Alessi, e Ci vuole una scienza, che ogni settimana racconta non solo le ultime novità scientifiche, ma anche il modo in cui vengono comunicate e il loro impatto sulle nostre vite. È condotto ogni settimana dalla divulgatrice scientifica Beatrice Mautino e da Emanuele Menietti, giornalista del Post.

Per gli abbonati ad Audible o Storytel o per chi volesse provare una delle due, invece, qui sotto ci sono come ogni mese le novità più interessanti. Per chi non l’ha ancora fatto, ricordiamo che è possibile provare entrambe le piattaforme per un mese gratuitamente (per Storytel potete farlo passando da questo link, altrimenti la prova dura 14 giorni). Invece, sempre gratuiti, ci sono gli audiolibri e i podcast di Ad Alta Voce su RaiPlaySound, la app di streaming audio di RaiPlay: in questi giorni stanno uscendo le puntate di Il compagno, di Cesare Pavese.

Le novità di Storytel

Tra le novità in esclusiva su Storytel c’è Nova, il secondo romanzo di Fabio Bacà che quest’anno è tra i finalisti allo Strega, uno dei più importanti premi letterari italiani. Sarà disponibile dal 6 maggio ed è la storia di un neurochirurgo di Lucca che incontra un maestro zen e inizia un percorso di accettazione dei propri impulsi, anche violenti, e di comprensione dei propri conflitti interiori. La Cina è già qui di Giada Messetti invece è un saggio per chi vuole capire meglio la cultura cinese e il legame che lega Cina e Occidente, in questo periodo storico particolarmente importante e particolarmente a rischio. Uscirà su Storytel il 18 maggio.

Poi, due romanzi non recenti che usciranno entrambi il 25 maggio. Il primo è Lettera a Berlino di Ian McEwan: pubblicato nel 1990 e ambientato a Berlino nel 1955 negli anni della Guerra Fredda, ne è stato tratto anche un film con Anthony Hopkins e Isabella Rossellini, The Innocent. Racconta la storia del venticinquenne inglese Leonard Marnham, che lavora come tecnico all’interno di un’operazione di spionaggio nel tunnel costruito tra le due parti in cui era stata divisa Berlino, per intercettare le chiamate telefoniche delle forze armate sovietiche, e della sua storia d’amore con una donna tedesca. Il secondo adatto a chi apprezza le saghe familiari: si tratta di I Buddenbrook. Decadenza di una famiglia, primo romanzo e uno dei più famosi dello scrittore tedesco Thomas Mann, Premio Nobel per la letteratura nel 1929. È la storia della decadenza di una famiglia tedesca dell’Ottocento dopo anni di prosperità, ed è ispirato dalla famiglia dell’autore.

Chi preferisce storie d’avventura, infine, dal 26 maggio potrà ascoltare Shogun, il primo capitolo in ordine cronologico della “Saga asiatica” di James Clavell, che uscì nel 1975 ed ebbe moltissimo successo. La storia inizia con un naufragio che ha come esito lo sbarco del comandante inglese John Blackthorne, protagonista del romanzo, in un piccolo villaggio di pescatori nel Giappone feudale del XV secolo. Da quel momento Blackthorne si ferma in Giappone, si innamora di Mariko, la sua traduttrice e insegnante, e conosce il potente Yoshi Toranaga, che diventerà il primo shōgun, la carica più alta delle forze armate del paese.

Le novità di Audible

Dal 6 maggio su Audible si potrà ascolta Lo faccio per me, ultimo libro della psicoterapeuta e influencer Stefania Andreoli, letto da lei stessa: è un saggio sulla maternità e sul “mito del sacrificio” a cui è spesso associata. Dal 12 maggio invece sarà disponibile Persuasione, romanzo di Jane Austen uscito postumo e forse meno conosciuto, ma considerato tra i migliori dell’autrice dalla redattrice del Post che li ha letti tutti. È la storia di una giovane donna inglese che viene persuasa a non sposare l’uomo che ama, considerato dalla famiglia non alla sua altezza: è letto da Paola Cortellesi.

Per finire, il 26 maggio uscirà l’audiolibro di La libreria sulla collina, della poetessa e critica letteraria Alba Donati, di cui anche la versione da leggere è uscita da poco. Donati racconta la storia della piccola libreria che ha aperto nel 2019, grazie a una raccolta fondi, a Lucignana, un paesino di meno di 200 abitanti sulle colline toscane. Il libro è una sorta di diario della nascita della libreria, dall’incendio che la distrusse dopo un mese dall’apertura, alla riapertura e la chiusura per l’epidemia da coronavirus, fino all’organizzazione di un festival letterario.

– Leggi anche: 11 librerie per 100 abitanti

***

Disclaimer. Lo ripetiamo anche se probabilmente si era già capito: il Post ha un’affiliazione con Storytel e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dal link di questa pagina. Ma potete anche cercarlo su Google.