La quarantottesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Nel mondo dei giochini elettronici non sta succedendo praticamente niente. I giochi che escono sono pochi e non di altissimo profilo, e all’orizzonte non si vede nulla di particolarmente interessante, almeno nel breve periodo. Fortunatamente ci pensano Nintendo e Panic a ravvivare la situazione: Nintendo Switch Sports e PlayDate sono due belle sorprese, capaci a modo loro di far tornare il videogioco in una dimensione più essenziale ed elegante. Se avete del tempo libero ci sono parecchi giochi splendidi in forte sconto su PlayStation Store, e in questo episodio ve ne indichiamo qualcuno di meritevole. Elden Ring (inevitabilmente), The Stanley Parable e Turnip Boy Commits Tax Evasion sono i consigli della settimana.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.