Elon Musk comprerà Twitter, infine

Twitter, uno dei più popolari social network al mondo, ha annunciato che verrà comprato da Elon Musk, noto imprenditore statunitense nonché CEO di Tesla e SpaceX. Dopo aver cercato di ostacolare l’acquisizione della società con l’approvazione di alcune regole straordinarie, il consiglio d’amministrazione di Twitter ha infine accettato l’offerta di Musk da circa 46 miliardi di dollari (54,20 dollari per ogni azione, circa 43 miliardi di euro) avanzata a metà aprile.

Twitter ha fatto sapere che l’offerta è stata accettata all’unanimità dal proprio consiglio di amministrazione, e che l’accordo dovrebbe essere finalizzato entro il 2022.

In un comunicato stampa Musk ha detto che intende rendere Twitter «migliore che mai», «migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo aperto l’algoritmo, eliminando i bot e autenticando l’identità di tutti gli utenti».

BREAKING: Twitter announces it will go private after agreeing to deal with Elon Musk worth $44 billionhttps://t.co/u6uZuC2W1w — CNBC Now (@CNBCnow) April 25, 2022

Prima di presentare l’offerta d’acquisto, circa dieci giorni fa, Musk aveva acquistato poco meno del 10 per cento delle azioni diventando così uno dei più grandi azionisti di Twitter (per pochi giorni era stato il principale azionista, ma poi era stato superato da un fondo d’investimento). Queste novità avevano generato molte attenzioni, perché Twitter è uno dei social network più usati e rilevanti al mondo e ogni novità nel modo in cui è gestito potrebbe avere effetti enormi.

Con un patrimonio stimato intorno ai 260 miliardi di dollari, Elon Musk è la persona più ricca del mondo. La sua ricchezza deriva in buona parte dalla proprietà di azioni Tesla, la nota azienda che produce automobili elettriche, di cui è fondatore e amministratore delegato, e da varie altre attività finanziarie.

Nei documenti presentati per l’acquisto di Twitter, viene indicata la banca d’affari Morgan Stanley per la fornitura di una serie di prestiti per un totale di 25,5 miliardi di dollari, con i quali finanziare poco più di metà dell’operazione annunciata da Musk. I restanti 21 miliardi di dollari sarebbero invece coperti direttamente dal CEO di Tesla e SpaceX, anche se al momento non è chiaro con quale intervento sul proprio patrimonio.

Nelle ultime settimane diversi osservatori si sono chiesti quali conseguenze avrebbe avuto l’acquisto di Twitter da parte di Musk, soprattutto dal punto di vista della libertà di espressione e delle convivenza fra utenti in uno dei social network più frequentati al mondo, senza arrivare a conclusioni condivise.