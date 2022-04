Le trattative per la vendita del Milan

Investcorp, fondo d’investimento del Bahrein, sta valutando l’acquisto del Milan dal fondo statunitense Elliott, proprietario del club dal 2018. Dopo le indiscrezioni circolate la scorsa settimana, nel weekend la notizia è stata confermata indirettamente dall’ambasciata del Bahrein nel Regno Unito, in un tweet poi cancellato.

Sabato, inoltre, il presidente di Investcorp Mohammed al Ardhi si era congratulato su Twitter con il Milan per la vittoria in campionato contro il Genoa: sul suo profilo Al Ardhi si occupa quasi esclusivamente di finanza e investimenti, e per questo le congratulazioni al Milan sono state particolarmente notate. Secondo le ricostruzioni pubblicate da vari media, la valutazione del club sarebbe di circa un miliardo di euro. Per ora comunque la trattativa non è stata confermata da nessuna delle parti interessate.

Congratulations to #ACMilan back on top of the italian league. Happy Easter to the club, it’s fans and everyone observing this occasion #SempreMilan — محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) April 16, 2022

Investcorp è un fondo di investimento alternativo – cioè un fondo che non investe in beni convenzionali come azioni e titoli di stato – fondato in Bahrein nel 1982. Negli ultimi anni è arrivato a gestire beni per oltre 40 miliardi di dollari, dopo aver espanso i suoi interessi in tutto il mondo, in particolare sotto la gestione di Mohammed al Ardhi, cittadino omanita ed ex presidente della Banca Nazionale dell’Oman.

In Italia Investcorp ha già investito in Gucci, Riva, Dainese e più di recente in HWG, azienda di sicurezza informatica con sede a Verona. In Italia possiede anche alcuni immobili, come la sede del Fondo per lo sviluppo agricolo delle Nazioni Unite a Roma e la sede del gruppo Kering a Milano. Nel 2017 il 20 per cento di Investcorp è stato comprato da Mubadala, fondo d’investimento sovrano degli Emirati Arabi Uniti.

Il Milan è di proprietà del fondo Elliott – attraverso la società Project RedBlack – dall’estate del 2018, quando quest’ultimo subentrò al gruppo dell’investitore cinese Yonghong Li, dichiaratosi insolvente proprio nei confronti di Elliott, suo finanziatore. Secondo le stime, negli ultimi quattro anni Elliott avrebbe investito nel Milan oltre 500 milioni di euro, portando la squadra maschile dal sesto al secondo posto in classifica della passata stagione. Per ora né il Milan né Elliott hanno confermato le trattative.

