Si combatte ancora a Mariupol

Dopo oltre 50 giorni, la guerra in Ucraina è in una fase di stallo. L’esercito russo, dopo essersi ritirato dalla regione di Kiev, si sta riorganizzando per attaccare nell’est del paese, dove gli scontri con l’esercito ucraino continuano senza però che il grosso delle forze russe sia ancora stato impegnato. Nella regione di Kiev le forze di sicurezza ucraine stanno continuando il lavoro per riprendere completamente il controllo delle aree precedentemente occupate dai russi, che negli ultimi giorni hanno ripreso però a colpire la zona con missili a lunga gittata. A Mariupol stanno continuando gli scontri tra l’esercito russo e gli ultimi soldati ucraini rimasti in città, che si trovano nell’area dell’enorme acciaieria Azovstal: da giorni ormai sembra solo una questione di tempo prima che la Russia conquisti del tutto la città.