Hamas ha accettato una proposta per il cessate il fuoco

Il gruppo radicale palestinese Hamas ha fatto sapere di aver accettato una proposta per il cessate il fuoco della guerra in corso nella Striscia di Gaza contro Israele: lo hanno scritto diversi media, tra cui l’agenzia di stampa Reuters e BBC News, spiegando che i termini della proposta sono stati negoziati tramite Egitto e Qatar.

In un comunicato diffuso su Telegram, Hamas ha detto che il capo del gruppo, Ismail Haniyeh, ha dato il proprio consenso direttamente al primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, e al capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamel.

Al momento non si conoscono i dettagli della proposta, tra cui la durata del cessate il fuoco e come coinvolgerebbe gli ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Il governo israeliano non ha ancora commentato la notizia, ma un funzionario che ha parlato con Reuters in forma anonima ha definito la proposta «inaccettabile». Al momento non si conoscono altri dettagli.

Il canale di notizie israeliano Channel 12 ha detto che i negoziatori israeliani hanno ricevuto la proposta, che la stanno valutando e che la commenteranno più tardi. Al momento, comunque, i segnali non sono incoraggianti per il raggiungimento di un accordo: sempre secondo Channel 12, alcuni funzionari israeliani avrebbero detto che la proposta accettata da Hamas è molto diversa da quella concordata tra Israele ed Egitto nel corso delle complicate negoziazioni dei giorni scorsi.

Nel frattempo, commentando l’annuncio di Hamas, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, l’estremista di destra Itamar Ben-Gvir, ha detto che «C’è solo una risposta ai trucchi e ai giochi di Hamas: l’ordine immediato di conquistare Rafah, aumentare la pressione militare e continuare a schiacciare Hamas fino alla sua totale sconfitta».

Una nuova fase di negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza era in corso da giorni al Cairo, in Egitto, ed era in stallo. La conseguenza più immediata di un ipotetico raggiungimento di un accordo sarebbe rimandare, e per ora scongiurare, proprio l’invasione israeliana a Rafah, l’ultima città nel sud della Striscia in cui l’esercito israeliano non è ancora entrato e in cui si è rifugiato oltre un milione di civili. Lunedì, a seguito di un ordine di evacuazione diffuso dall’esercito israeliano, erano iniziate le operazioni di sgombero di migliaia di civili nella parte orientale della città.

Nel frattempo molti civili palestinesi sfollati hanno festeggiato nella Striscia di Gaza, dopo aver saputo che Hamas aveva accettato una proposta per un cessate il fuoco. A Tel Aviv, in Israele, i familiari di alcuni ostaggi detenuti nella Striscia hanno bloccato una strada chiedendo al governo di raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi.

[in aggiornamento]