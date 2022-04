Un incrociatore russo è stato «seriamente danneggiato»

Sembra essere sempre più vicina la conquista russa di Mariupol, città meridionale dell’Ucraina assediata e bombardata da settimane dall’esercito russo. La Russia ha sostenuto che più di mille marines ucraini che ancora combattevano in città si sarebbero arresi, versione smentita dagli ucraini: l’informazione è difficile da verificare, così come molte altre notizie che arrivano da Mariupol. Si sa comunque che i combattimenti si stanno concentrando attorno all’acciaieria Azovstal, al porto, usata dai soldati ucraini come base operativa e dentro a una delle uniche due aree della città non ancora sotto il controllo dei russi.

Il governo russo ha detto che il suo incrociatore “Mosca”, della flotta del Mar Nero, è stato «seriamente danneggiato» dall’esplosione di munizioni; ha aggiunto che l’intero equipaggio è stato evacuato e che le cause di quanto successo saranno indagate. La versione ucraina però è diversa: sostiene che la nave sia stata colpita da missili antinave ucraini.

Mentre il governo ucraino chiede alla NATO più armi per prepararsi all’offensiva militare russa nel Donbass (attacco che potrebbe iniziare a giorni), il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato altri aiuti militari all’Ucraina per 800 milioni di dollari: il nuovo pacchetto include tra le altre cose sistemi di artiglieria, mezzi corazzati per il trasporto di uomini, elicotteri e i cosiddetti “droni kamikaze”. Secondo diversi osservatori, l’invio di armi pesanti, oltre alla decisione di Biden di condividere più informazioni di intelligence con l’Ucraina, sarebbe un cambio importante di approccio del governo americano, che finora aveva usato maggiori prudenze per non rischiare di essere considerato dalla Russia parte belligerante nel conflitto in corso.