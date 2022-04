Elon Musk vuole comprare Twitter

Elon Musk, la persona più ricca al mondo e il CEO di Tesla e SpaceX, ha fatto un’offerta per acquistare tutte le azioni di Twitter e per rimuovere l’azienda dal mercato azionario. Musk ha offerto 54,20 dollari per azione in un’operazione finanziaria che potrebbe costargli intorno ai 43 miliardi di dollari. La proposta è contenuta in una lettera inviata mercoledì 13 febbraio a Twitter e in un documento presentato nelle prime ore di oggi alle autorità di controllo dei mercati finanziari negli Stati Uniti.

Nei documenti Musk dice che l’offerta è la «migliore e ultima» possibile e che nel caso di un rifiuto «dovrei riconsiderare la mia posizione come azionista». La scorsa settimana era emerso che Musk aveva acquisito il 9,2 per cento delle azioni di Twitter e in seguito aveva rinunciato a entrare a far parte del consiglio di amministrazione dell’azienda, dopo aver detto per giorni di essere interessato all’incarico.

Seppure con un numero inferiore di utenti e di ricavi annui rispetto a Facebook, Twitter è uno dei più grandi e importanti social network al mondo, con poco più di 200 milioni di iscritti che lo utilizzano giornalmente. Twitter ha faticato a rinnovarsi, ma al tempo stesso è diventato un’importante risorsa per avere notizie e informazioni di attualità, grazie alla presenza di leader di stato, personaggi pubblici e famosi in vari settori.