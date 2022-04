Il prossimo obiettivo russo è Mariupol

Mariupol, città costiera nel sud dell’Ucraina assediata e bombardata sistematicamente da settimane, sembra essere il prossimo obiettivo militare della Russia, che lunedì è riuscita a dividere il centro dalla zona del porto e a isolare i soldati ucraini che stanno provando a resistere. Il sindaco di Vadym Boychenko, ha detto che in città sono stati uccisi finora più di 10mila civili, un numero altissimo, anche se non verificabile in maniera indipendente. Mariupol potrebbe essere conquistata nel giro di pochi giorni, consentendo così all’esercito russo di collegare le due repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk (nel Donbass) con la Crimea senza interruzioni. Secondo l’Ucraina, è possibile che i russi vogliano conquistare Mariupol prima di lanciare una nuova offensiva nella regione di Donetsk.

Intanto, in un videomessaggio diffuso lunedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha ribadito la preoccupazione che le forze russe usino armi chimiche in Ucraina. Le autorità ucraine hanno detto che lunedì sera un drone russo avrebbe fatto cadere una sostanza tossica nel sudest di Mariupol; secondo la parlamentare ucraina Ivanna Klympush, presidente del comitato parlamentare sull’integrazione dell’Ucraina nell’Unione Europea, la sostanza era «molto probabilmente» un’arma chimica. Non è ancora stato possibile verificare indipendentemente questa informazione.

Oggi il presidente russo Vladimir Putin incontrerà il presidente bielorusso Alexander Lukashenko per discutere della situazione in Ucraina e delle sanzioni occidentali. Dalla Bielorussia erano passati decine di migliaia di soldati russi che poi avevano invaso l’Ucraina da nord, per provare a conquistare Kiev. Nelle ultime settimane Lukashenko aveva insistito affinché la Bielorussia fosse coinvolta nei negoziati per risolvere la guerra in Ucraina, ma l’Unione Europea e gli Stati Uniti l’avevano considerata complice della Russia, sanzionandola.