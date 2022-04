Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Australia di Formula 1, corso domenica sul circuito dell’Albert Park a Melbourne. Leclerc è partito dalla pole position e ha mantenuto la posizione fino all’ultimo dei 58 giri previsti, ottenendo la seconda vittoria in tre gare disputate fin qui. Rimane così in testa al Mondiale piloti, oltre ad aver ottenuto il primo cosiddetto “grande slam” in carriera concludendo un Gran Premio con pole position, giro veloce e vittoria.

CHARLES LECLERC WINS THE AUSTRALIAN GRAND PRIX! 🏆 He takes home his first-ever Grand Slam victory – pole, win and fastest lap!!! 🤩#AusGP #F1 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/3uSxV281VL — Formula 1 (@F1) April 10, 2022

Al secondo posto si è piazzato Sergio Perez, della Red Bull, mentre il campione del mondo in carica Max Verstappen si è ritirato a una ventina di giri dal termine per un problema al motore, com’era successo alla prima gara. George Russell, secondo pilota della Mercedes, è arrivato terzo, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Con il terzo posto, Russell è ora al secondo posto nella classifica piloti.

L’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, è finito fuori pista ai primi giri e si è dovuto ritirare dopo aver avuto problemi con le temperature delle gomme per tutto il fine settimana. Oltre a lui e a Verstappen, anche Sebastian Vettel della Aston Martin non ha concluso la gara.

Leclerc (Ferrari) Perez (Red Bull) Russell (Mercedes) Hamilton (Mercedes) Norris (McLaren) Ricciardo (McLaren) Ocon (Alpine) Bottas (Alfa Romeo) Gasly (Alpha Tauri) Albon (Williams) Zhou (Alfa Romeo) Stroll (Aston Martin) Schumacher (Haas) Magnussen (Haas) Tsunoda (Alpha Tauri) Latifi (Williams) Alonso (Alpine)

Con la seconda vittoria in tre gare, Leclerc si conferma finora come il maggior contendente al titolo mondiale di Verstappen, mentre la Ferrari — che in Australia ha ottenuto la sua 240ª vittoria in Formula 1 — ha dato prova di essere la squadra più competitiva con il nuovo regolamento tecnico. Il prossimo Gran Premio si correrà tra due settimane in Italia, a Imola.

