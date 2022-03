Dal 2023 la Formula 1 correrà in notturna a Las Vegas

Come anticipato da tempo, la Formula 1 ha comunicato che dal 2023 correrà un Gran Premio in notturna a Las Vegas. Il circuito sarà cittadino e avrà il rettilineo principale sulla cosiddetta “Strip”, il viale dove si concentra il maggior numero di hotel e casinò della città. Sarà la terza gara ospitata negli Stati Uniti, dopo Austin e Miami, dove quest’anno si correrà per la prima volta in un circuito semi-cittadino ricavato tra le strade della località Miami Gardens, intorno all’Hard Rock Stadium. L’amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha commentato l’annuncio dicendo: «È un momento incredibile per la Formula 1, che dimostra l’enorme fascino e la crescita del nostro sport con una terza gara negli Stati Uniti. Non c’è posto migliore per correre che nella capitale mondiale dell’intrattenimento».