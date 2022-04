La quarantasettesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Elden Ring continua ad essere l’argomento più discusso del mondo dei videogiochi, nonostante appartenga a un genere, quello dei “mortaccini”, storicamente frequentato da una piccola percentuale di giocatori. È persino riuscito a ritagliarsi un certo spazio all’interno di Joypad, i cui membri sono storicamente pigri e non molto bravi, controller alla mano (almeno due su tre). Inevitabile poi parlare del tanto inaspettato quanto piacevole di Ron Gilbert su Monkey Island, uno dei giochi più amati da quanto esistono i videogiochi, di cosa è uscito in queste settimane (LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Tiny Tina’s Wonderland e Kirby e la Terra Perduta) e di cosa invece, nonostante le attese, non è uscito. I consigli della settimana sono Let’s Go Pikachu, Lake e Have a Nice Death.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.