8 cose che abbiamo comprato il mese scorso

Una borraccia termica

Ora che si va verso la bella stagione, un redattore cercava una borraccia termica semplice ma di bell’aspetto, che gli permettesse di risparmiarsi qualche viaggio al boccione dell’acqua quando siamo in redazione, ma che fosse utilizzabile anche per attività meno statiche: un giro in bici, ad esempio, o una camminata. Ha scelto questa, che ha due diversi tappi: quello canonico che si avvita, e uno con un gancio e il beccuccio a cannuccia. Costa 14 euro, su Amazon. La sua è color “oceano profondo”.

Una piccolo attrezzo per pulire gli auricolari Bluetooth

Affrontiamo la questione con franchezza: come sa chiunque ne possieda un paio, gli auricolari Bluetooth tendono un po’ a sporcarsi. Insomma: a raccogliere qualche frammento di ciò che le nostre orecchie producono. Nel caso degli AirPods di Apple e di tutti gli altri modelli bianchi, la questione diventa piuttosto evidente (e un po’ imbarazzante, se vi capita di prestarli).

Per risolvere il problema, una redattrice ha comprato un piccolo attrezzo pensato proprio per tenere puliti i suoi AirPods Pro e la loro custodia, e ne è molto soddisfatta. L’attrezzo ha tre elementi per la pulizia: una spazzola spugnosa oblunga, una sorta di punta o pennino per pulire gli interstizi e una piccola spazzola con setole. Capire quale elemento usare nei vari punti degli auricolari è piuttosto intuitivo. L’attrezzo è grande come un pennarello corto (o un mascara formato viaggio, se preferite) e costa 10 euro, su Amazon.

Un sostegno magnetico per il telefono, per l’auto

Una redattrice ha comprato un sostegno magnetico per il telefono, di quelli da fissare in auto (per guardare meglio il percorso, se si usa il navigatore, e in generale per non avere il telefono che vaga per l’auto e vi induce a fare cose pericolose). Spiega: «È una piccola sciocchezza ma utile a chi è restio ad attaccare cose su cover o telefoni: nella confezione arrivano delle piastre metalliche per la calamita, con un adesivo, che bisognerebbe attaccare al telefono. Siccome a me non andava ho provato a inserire semplicemente la piastra metallica tra il telefono e la cover ed è andata benissimo così». Costa 17 euro, su Amazon.

Un pigiama di Nightmare Before Christmas

Una redattrice ha trovato, dopo lunghe ricerche, un pigiama di Nightmare Before Christmas che cercava per regalarlo a un bambino che si chiama Jack (come il protagonista del film). Dice che è di un buon cotone e che anche la stampa sembra resistente. Su richiesta di un redattore di cui proteggeremo l’identità abbiamo controllato e ci dispiace: no, non esiste nelle taglie per adulti. Costa 15 euro, sul sito Zavvi.

Una lampada da scrivania

Una redattrice che lavora prevalentemente da casa ha comprato questa lampada da scrivania (già acquistata da un’altra redattrice e molto simile a quella che avevamo incluso in questa lista di piccole cose per lavorare bene da casa, appunto). «Mi piace perché puoi scegliere diverse intensità di luce (ha 7 livelli di luminosità), ma soprattutto diverse sfumature di luce calda-fredda. Bonus: ha una presa usb dove si può attaccare il telefono per caricarlo». Costa 38 euro, su Amazon.

Un ottimo contenitore da dispensa

«Ho comprato un nuovo contenitore per estendere la gamma di migliori contenitori di alimenti da dispensa della galassia, ma forse li avevamo già consigliati» ha detto un redattore. In effetti li avevamo consigliati nel 2019, quando il redattore – con estrema soddisfazione – aveva cominciato a usarli, definendoli così: «Ci puoi mettere dentro il plutonio e non ti contamini, puoi prenderlo a sberle e non fa una piega, è molto ermetico, con un bel tastone sopra per chiuderlo facilmente. Premere i tastoni dà sempre soddisfazione, d’altra parte». Non possiamo che dargli ragione.

Quello nuovo ha una capienza di 4,2 litri, e costa 21 euro.

Uno switch ethernet e uno switch HDMI KVM

Lo sviluppatore del Post ha comprato due cose spiegandoci poi pazientemente l’uso che ne fa: uno switch ethernet a 5 porte («serve per collegare via ethernet più dispositivi invece di usare il wifi. Uso ethernet perché condividendo file dal server al pc aziendale è più veloce») e uno switch HDMI KVM («mi serviva uno switch per condividere i due schermi con due pc, la PlayStation 4, più il server con un comodo telecomando»). Il primo costa 31 euro, il secondo costa 49 euro.

