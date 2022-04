Altre 7 cose in sconto su Amazon

In questi giorni su Amazon ci sono le cosiddette “offerte di primavera”, cioè sconti più o meno sostanziosi su migliaia di prodotti di varie categorie di cui possono approfittare tutti, anche chi non è iscritto al servizio di consegna veloce Prime. Andranno avanti fino al 13 aprile e, anche se non ci sono molti sconti sostanziosi come durante il Prime Day estivo o il Black Friday di novembre, si trovano comunque alcune offerte interessanti: 10 le avevamo già elencate, altre le trovate qui sotto.

Per verificare che il prezzo scontato sia effettivamente più basso di quello a cui ogni prodotto si trova solitamente (che su Amazon cambia spesso) abbiamo usato i soliti strumenti online che suggeriamo in questi casi, Keepa o CamelCamelCamel, che per ogni link di Amazon mostrano l’andamento del prezzo da quando è online. Qui avevamo spiegato bene come usarli.

Una coppetta mestruale

Le coppette mestruali in silicone di OrganiCup, che solitamente costano 24 euro l’una, in questi giorni sono in sconto a 17 euro. Può essere una buona occasione sia per chi non l’ha mai provata e vorrebbe farlo, sia per chi ne ha una da un paio d’anni e deve sostituirla. Sono scontate tutte e tre le misure: la mini (per adolescenti), la A (per chi non ha mai partorito) e la B (per chi ha partorito). Una redattrice la usa da anni, dice che si trova molto bene e che è un risparmio notevole rispetto agli assorbenti.

Due proiettori economici

Yaber è un marchio di proiettori considerato tra i più validi tra quelli che sono anche economici e in questi giorni ci sono sconti interessanti su due dei suoi prodotti. Questo, che ha risoluzione 1920×1080 e 9500 lumen, costa 238 euro, una quarantina in meno del solito: ha più di 800 recensioni e una media di 4,3 stelline. Questo invece è più compatto ed è pensato per essere portatile, ha una risoluzione di 1280×720 e 7000 lumen: anche qui le recensioni sono buone ma sono solo una trentina. Il costo è 119 euro anziché 140.

Un paio di cuffie

Le cuffie con la funzione di cancellazione del rumore del marchio Soundcore sono tra quelle con il miglior rapporto qualità prezzo. Il modello Life Q30 costa solitamente 80 euro ma in questi giorni è in sconto a 60.

Un altro paio di cuffie

Per chi è disposto a spendere un po’ di più, ci sono in sconto anche le SoundLink, che sono le cuffie economiche del celebre (e costoso) marchio Bose. Queste non hanno la cancellazione attiva del rumore come le altre, ma avvolgono le orecchie abbastanza da isolare dai rumori circostanti (quella che si definisce “cancellazione passiva del rumore”) e sono molto comode anche se indossate a lungo. Solitamente costano 170 euro (quelle bianche anche di più), in questi giorni 122.

Un coltello giapponese

Se siete in cerca di un coltello da cucina più professionale di quelli che avete, il modello universale da 15 centimetri del noto marchio giapponese Shan Zu costa solitamente 60 euro ma in questi giorni è in sconto a 51.

Un bollitore dall’aspetto vintage

Questo bollitore bianco del marchio americano KitchenAid è abbastanza compatto (contiene fino a 1,25 litri) e ha un aspetto un po’ vintage, per quelle cucine in cui gli elettrodomestici dall’aspetto troppo contemporaneo non stanno bene. Solitamente costa 98 euro, in questi giorni è in sconto a 85.

Joseph Joseph

Ci sono alcuni sconti anche sui prodotti per la casa del marchio Joseph Joseph, apprezzato in redazione sopratutto per il suo stile sobrio e orientato alla funzionalità. Va detto che ha prezzi altini di partenza: per esempio quest’asse da stiro pieghevole che solitamente costa 90 euro in questi giorni ne costa 76 e questo set di taglieri 39 euro, venti meno del solito. C’è anche la loro borraccia color verde menta da mezzo litro in sconto a 20 euro, qualche euro in meno del solito.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.