10 cose in sconto su Amazon

Oggi su Amazon iniziano le “offerte di primavera”: una campagna di sconti e promozioni che durerà per due settimane, fino al 13 aprile. Alcuni sconti sono già attivi, altri arriveranno nei prossimi giorni. Le ricorrenze commerciali in cui Amazon fa i suoi prezzi più bassi sono solitamente il Prime Day e il Black Friday, ma alcune offerte di questi giorni possono comunque risultare interessanti per chi ha acquisti da fare e spera in qualche affare. Per esempio, ha buone speranze chi è in cerca di elettrodomestici, abbigliamento o attrezzature sportive, smartphone e cose per bambini.

Qui sotto trovate la nostra selezione di sconti: l’abbiamo fatta come sempre usando i siti gratuiti (Camelcamelcamel e Keepa) che permettono di vedere l’andamento dei prezzi dei prodotti di Amazon, per capire se sono effettivamente più convenienti del solito (cosa che non succede sempre). Qui trovate la spiegazione lunga.

Un affermato frullatore a immersione

Questo minipimer di Braun ha tre accessori (il cosiddetto “bicchiere”, la frusta a filo e un tritatutto da mezzo litro), 21 velocità e una lunga storia di passaparola tra redattori del Post molto soddisfatti di averlo acquistato. In questi giorni costa 46 euro, uno dei suoi prezzi più bassi di sempre.

Una bici da città

Questa bicicletta da donna del marchio Alpina Bike color verde menta solitamente costa sui 250 euro ma in questi giorni è in sconto a 209.

Gasatori

Se state pensando di munirvi di un gasatore per l’acqua e smettere di comprare l’acqua con le bolle in bottiglie di plastica, in questi giorni il modello Spirit di Sodastream è in sconto a 60 euro anziché 80 (cosa che a dire la verità succede spesso anche a prescindere dalle offerte di primavera). Se però preferite un modello più elegante da sfoggiare sul piano della cucina e avete un po’ più di soldi da spendere, vi consigliamo di dare un occhio anche a questo gasatore dell’azienda svedese Aarke: c’è bianco, nero e rame, per chi vuole osare. In questi giorni costano tutti 140 euro, mentre di solito sono attorno ai 200. Li avevamo provati entrambi, e ne avevamo scritto qui.

Valvole per i termosifoni

Per chi dopo aver pagato le bollette degli ultimi mesi si è chiesto come ridurre gli sprechi e quindi i costi del riscaldamento, le valvole termostatiche “intelligenti” sono una buona soluzione testata e raccomandata da almeno un redattore del Post. Una volta sostituite alle valvole dei termosifoni, permettono di controllare la temperatura di casa anche a distanza, usando la app o gli assistenti vocali. Lo starter pack di Netatmo con due valvole in questi giorni costa 145 euro, il prezzo più basso di sempre se si esclude quello del Black Friday (130).

Un bel portavivande

Questo porta-insalate (ma si può usare anche per portare altre cose) di Guzzini solitamente costa dai 25 euro in su ma in questi giorni è in sconto a 20. Tra quelli che avevamo testato per scrivere questo articolo, è senza dubbio il più bello da vedere e ha una buona tenuta ermetica, anche se come si può immaginare non è tra i più comodi da trasportare.

Aggeggi per capelli di Ghd

Ghd è uno dei marchi di maggior qualità tra quelli che producono cose per fare la piega ai capelli: i suoi prodotti sono solitamente abbastanza costosi e per chi ne desidera uno da un po’ gli sconti di questi giorni potrebbero essere una buona occasione per risparmiare un poco. Questa piastra lisciante senza fili costa 214 euro, una cinquantina in meno del solito e questo arricciacapelli costa 152 anziché 170. C’è uno sconto anche su questa spazzola pensata per rendere i capelli meno crespi, che su Amazon ha oltre 3mila recensioni con una media molto alta: solitamente costa 140 euro ma in questi giorni è in sconto a 112.

Un fornetto per la pizza

Qui ne avevamo provato uno di Ariete per vedere se è vero, come dicono, che fa la pizza “come al ristorante”. Se il lockdown vi ha reso dei perfezionisti della pizza fatta in casa e avete spazio che vi avanza in cucina, in questi giorni c’è uno sconto sul fornetto di G3 Ferrari, che è molto simile a quello che avevamo provato noi ma è solitamente un po’ più costoso: da 120 euro è sceso a 87.

Grucce

Chi è a corto di grucce, in questi giorni può fare scorta con questa confezione da 50 di quelle ricoperte di velluto, che non fanno scivolare i vestiti. Tutte insieme costano 19 euro anziché 33. Della stessa marca sono scontate anche queste per pantaloni (aperte da un lato): 20 pezzi costano 14 anziché 20 euro.

Un cavatappi elettrico e altre cose

Questo set di Muson contiene un apribottiglie elettrico, un tagliacarta, due tappi per mantenere il vino buono dopo averlo aperto e un versatore salvagoccia. Costa 24 euro, che è il suo prezzo più basso di sempre.

Capsule per il caffè

Prima che nella redazione del Post arrivasse la macchina del caffè automatica, che fa il caffè direttamente a partire dai chicchi, gli sconti sulle capsule di caffè Vergnano erano sempre una buona occasione per fare scorta. Se avete una macchinetta del caffè magari vi interessa: questo pacco da 8 confezioni da 16 cialde costa 20,50 euro (16 centesimi a capsula).

– Leggi anche: Un romanzo-enigma quasi impossibile ora esiste anche in italiano

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.