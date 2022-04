La Russia sta diffondendo teorie complottiste su Bucha

Ormai da due giorni i giornali internazionali stanno raccontando le violenze contro i civili compiute dall’esercito russo nella cittadina ucraina di Bucha, riconquistata il primo aprile dalle forze ucraine. La Russia ha reagito a queste testimonianze con una strategia che usa dall’inizio della guerra: cioè la diffusione di notizie false e teorie complottiste attraverso canali ufficiali, funzionari, politici e attivisti filorussi in giro per il mondo, in modo da insinuare dubbi sull’affidabilità dei media occidentali e inquinare il discorso pubblico riguardo all’invasione in corso.

Da ieri sui social network circola un video girato da un’automobile a Bucha in cui si vedono alcuni cadaveri ai lati della strada. Diversi account ufficiali russi, tra cui quelli di alcune ambasciate, così come moltissimi non ufficiali, hanno scritto che il video sarebbe falso sostenendo che il corpo che si vede in basso a destra nel video muova a un certo punto la mano. In realtà, come ha fatto notare per esempio il giornalista Shayan Sardarizadeh di BBC News, la presunta mano del soldato è semplicemente una goccia d’acqua che scorre sul finestrino dell’auto, come si può osservare scorrendo le immagini al rallentatore oppure colorando in maniera differente il video.

I've seen a few posts saying that one of the corpses in Bucha 'move its hand'. Well – that isn't true. The apparent movement is from a drop of water on the windscreen as the slow-mo clearly illustrates. Been well discussed on Telegram. It's a corpse, not an actor. pic.twitter.com/llBAvkvmSd

Un’altra presunta prova a sostegno del complotto riguarda invece un istante del video in cui si vede il corpo di una persona nello specchietto laterale dell’auto: l’accusa della propaganda russa è che si muova poco dopo il passaggio dell’auto. Alistair Coleman, un altro giornalista di BBC News esperto di disinformazione, fa notare che si tratta semplicemente di una distorsione ottica, causata dalla curvatura dello specchietto e dal fatto che l’auto si sta allontanando dal corpo.

4) Then there's the claim about the body moving in the wing mirror.

A slowed down version shows the buildings in the background being distorted by the wing mirror. Add social media compression and the video gives the impression the body is moving.pic.twitter.com/IZ0xtVPYzG

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 3, 2022