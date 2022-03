Le foto degli Oscar 2022

Questa notte c’è stata la 94ª cerimonia degli Oscar, i premi assegnati da circa diecimila addetti ai lavori del cinema che fanno parte della Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Il premio per il miglior film lo ha vinto I segni del cuore – CODA, ma il film ad aver vinto più premi è stato Dune. Will Smith, dopo un incredibile schiaffo tirato in diretta al comico Chris Rock, è stato premiato come miglior attore, Jessica Chastain come migliore attrice e Jane Campion ha vinto l’Oscar per la regia. Ariana DeBose e Troy Kotsur hanno vinto come migliori attori non protagonisti (tutti gli altri vincitori li trovate qui). Tutte facce che valeva la pena fotografare, insieme agli altri nominati che alla fine non hanno vinto e a parecchia altra gente famosa: Kristen Stewart, Zendaya, Zoë Kravitz, Timothée Chalamet, Serena Williams, Jason Momoa, Steven Spielberg, Anthony Hopkinsm Nicole Kidman e tanti altri. A seguire trovate una selezione delle migliori foto della serata: fatta come ogni anno di momenti, vestiti e glamour, facce buffe, commozione e abbracci.

