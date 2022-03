Oscar 2022, le foto del red carpet

Questa notte c’è stata la 94esima cerimonia degli Oscar, i più importanti premi per il cinema: la cerimonia è iniziata quando in Italia erano le due ed è finita un po’ dopo le cinque, ma prima c’era stato il cosiddetto red carpet, la consueta sfilata di sfarzo e di bellezza sul celebre tappeto rosso che inaugura i commenti e le attenzioni riguardo a come sono vestiti registi, attori, musicisti, sceneggiatori e ospiti vari. Qui trovate tutti i vincitori.