Le previsioni meteo per giovedì 17 marzo

Secondo le previsioni meteo per domani, giovedì 17 marzo, sarà una giornata molto nuvolosa un po’ ovunque. Dal mattino il cielo sarà coperto in tutte le regioni con l’eccezione del Trentino-Alto Adige, della Puglia e della Calabria meridionale. Sono inoltre previste piogge isolate in Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio pioverà nel basso Piemonte e alla sera nella Sardegna nord-occidentale. Nella notte sono previste nebbie nella Lombardia occidentale, nelle Marche e nella Calabria orientale.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili