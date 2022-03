La giornalista russa che ha protestato in diretta contro l’invasione dell’Ucraina

Lunedì in Russia è stata arrestata Maria Ovsyannikova, giornalista del canale televisivo Russia 1 che poco prima aveva esposto un cartello in diretta per protestare contro l’invasione dell’Ucraina. Dopo l’arresto, per alcune ore, di Ovsyannikova si erano perse le tracce: il sito di news Meduza aveva scritto che per tutta la notte diversi avvocati l’avevano cercata per offrirle sostegno legale senza riuscire a rintracciarla. Martedì pomeriggio Ovsyannikova è ricomparsa insieme all’avvocato Anton Gashinsky in un tribunale (per ora non è chiaro quale). Per il suo gesto – fatto pochi giorni dopo l’approvazione di una legge durissima contro i media non compiacenti con il governo russo – rischia fino a 15 anni di prigione.

And here she is in court! Marina Ovsyannikova! https://t.co/6OHalWLRYZ pic.twitter.com/B5R5W1DtRV — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 15, 2022

Ovsyannikova, che fa parte della redazione del telegiornale di Russia 1, aveva interrotto un’edizione in diretta dello stesso telegiornale mostrandosi dietro la conduttrice con un cartello con scritto, in russo e in inglese: «No alla guerra, stop alla guerra. Non credete alla propaganda, vi stanno mentendo», e più sotto: «russi contro la guerra». Poco prima Ovsyannikova aveva anche realizzato un video per spiegare meglio le ragioni del suo gesto.

Tra le altre cose, Ovsyannikova aveva detto che la responsabilità dell’aggressione era di «un singolo uomo: Vladimir Putin», e che anche se lei stessa per molto tempo aveva contribuito a far funzionare la “macchina della propaganda russa” lavorando in quel telegiornale, ora se ne vergognava. «Nemmeno le prossime dieci generazioni riusciranno a lavare via la macchia di questa guerra fratricida», aveva detto Ovsyannikova, invitando il popolo russo a protestare.

Nella sua newsletter su Substack, la giornalista Farida Rustamova, che ha lavorato per l’edizione russa di BBC e anche per Meduza, ha scritto di aver parlato con alcuni conoscenti di Ovsyannikova. Rustamova ha scritto che diversi colleghi di Ovsyannikova sono rimasti abbastanza stupiti del gesto della giornalista, che non era solita prendere così apertamente posizioni politiche e, tutto sommato, neanche parlava spesso di politica; forse anche per il tipo di lavoro svolto per molti anni in quel canale: più che scrivere o commentare la politica russa, ha spiegato Rustamova, Ovsyannikova traduceva discorsi ufficiali di persone straniere in russo.

Lunedì, quando ha interrotto la trasmissione in corso col cartello di protesta, Ovsyannikova era appena arrivata nella redazione del telegiornale per il suo turno di lavoro. Non è chiaro come sia riuscita a intromettersi nella ripresa in diretta: Rustamova ha spiegato che di solito lo studio è sorvegliato da diverse persone, e non è facile riuscire ad avvicinarsi, se non si ha un motivo o una mansione specifica. La persona di guardia in quel momento era forse distratta, oppure sapendo che Ovsyannikova faceva parte dello staff non ha prestato particolare attenzione al fatto che passava di lì.

Con la nuova legge sui media promossa da Putin – che tra le altre cose vieta ai mezzi di comunicazione di chiamare la guerra in Ucraina “guerra” o “invasione” e impone di chiamarla “operazione militare speciale”, come fa la propaganda del governo – Ovsyannikova rischia 15 anni di prigione, oltre a decine di migliaia di rubli di multa (una cifra nell’ordine delle centinaia di euro).

Il giornalista Kevin Rothrock, di Meduza, ha detto che Vkontake, il più grande social network russo, ha cancellato il video della protesta di Ovsyannikova, che era circolato tantissimo. Stando ad alcune ricostruzioni di queste ore, sembra che il gesto di Ovsyannikova sia stato apprezzato anche da parte di alcuni giornalisti russi del canale. Meduza ha riportato il racconto di un dipendente della rete pubblica russa VGTRK (quella di cui fa parte il canale Russia 1): il dipendente, che ha voluto restare anonimo, ha detto che quando alcuni suoi colleghi hanno visto in diretta il gesto di protesta hanno lodato Ovsyannikova per il suo coraggio.

