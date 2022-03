È morto l’attore William Hurt

È morto a 71 anni l’attore statunitense William Hurt, molto noto specialmente per i film che fece negli anni Ottanta, come la celebre commedia Il grande freddo e il thriller ambientato a Mosca Gorky Park, entrambi del 1983, o come il drammatico Figli di un dio minore del 1986 e Dentro la notizia, film sul giornalismo televisivo uscito nel 1987. Per la sua interpretazione in Il bacio della donna ragno del 1985, Hurt aveva vinto il premio Oscar come miglior attore protagonista.

Hurt era nato nel 1950 a Washington D.C. e aveva fatto il suo primo film nel 1980: Stati di allucinazione di Ken Russell. Nel giro di poco tempo recitò in diversi film di grande successo di critica e pubblico, tra cui Brivido caldo di Lawrence Kasdan, Alice di Woody Allen e Fino alla fine del mondo di Wim Wenders. Negli ultimi anni aveva recitato in A History of Violence di David Cronenberg, per cui aveva ricevuto una candidatura agli Oscar come attore non protagonista, e in diversi film della saga di supereroi degli Avengers, in cui aveva interpretato il generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross.