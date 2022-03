Le previsioni meteo per domani, lunedì 14 marzo

Le previsioni meteo del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dicono che lunedì mattina pioverà in tutta la Liguria, in varie zone del Piemonte e della Toscana e in alta Lombardia. Di pomeriggio ci saranno schiarite quasi ovunque ma continuerà a piovere in buona parte della Liguria e nella zona di Alessandria. Di sera la perturbazione si sposterà nel resto del Piemonte: dovrebbe piovere a Torino, nel Verbano e nelle valli verso ovest e sud-ovest, compreso parte del cuneese. Infine di notte sono previste piogge anche in Lombardia occidentale e settentrionale, comprese Valtellina e Val Camonica.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.