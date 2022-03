La Cina ha istituito un lockdown a Shenzhen, una delle sue città più grandi

Domenica è stato istituito un lockdown nella città di Shenzhen, che ha 17 milioni di abitanti e si trova nel sud-est della Cina. Il lockdown è stato deciso per via di un netto aumento di contagi da coronavirus: in tutto il paese nelle ultime 24 ore i casi rilevati sono stati quasi 3.400, a Shenzhen 66. In precedenza il governo locale aveva già deciso un lockdown parziale nel distretto finanziario della città, ora verrà esteso a tutto il territorio almeno fino al 20 marzo, la sospensione riguarderà anche il trasporto pubblico. Nei prossimi giorni inoltre ci saranno test di massa sulla popolazione, eseguiti in tre diverse fasi.

Ormai da quasi tre mesi la Cina sta portando avanti la strategia “zero-Covid”, che prevede la chiusura totale delle città più popolose anche solo in presenza di poche decine di casi, per prevenire diffusioni del contagio più estese.

– Leggi anche: L’abbattimento dei criceti a Hong Kong per il coronavirus