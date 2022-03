Le previsioni meteo per domani, domenica 13 marzo

Le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dicono che domenica mattina pioverà nelle isole maggiori, mentre sarà nuvoloso nel Nord-Ovest, sul versante tirrenico, in Salento e in Calabria. Nel pomeriggio dovrebbe migliorare sia in Sicilia che in Sardegna, ma in serata peggiorerà in tutte le zone del Piemonte e della Liguria, dove pioverà fino a notte inoltrata. Alla fine della giornata, inoltre, le piogge si estenderanno anche in Lombardia occidentale.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.