La Russia continua ad attaccare le grandi città

Fra domenica e lunedì mattina sono continuati gli attacchi dell’esercito russo contro le grandi città dell’Ucraina. Si sono registrati bombardamenti e violenze alla periferia di Kiev, a Mariupol, Mykolaiv e Kharkiv. Per le 8 ora italiana dovrebbe iniziare una evacuazione dei civili rimasti in alcune grandi città, ma non è chiaro se la Russia rispetterà la promessa di non attaccare le persone in fuga: nel fine settimana erano stati decisi due cessate il fuoco locali per permettere alla popolazione di Mariupol e Volnovakha di lasciare le città assediate, ma le tregue erano state violate proprio dai russi. Domenica a Irpin, alla periferia di Kiev, tre persone sono state uccise da un colpo di artiglieria sparato in un tratto di strada usato dai civili per lasciare la città.