Le foto di venerdì dall’Ucraina

Secondo le stime dell’agenzia ONU per i rifugiati aggiornate a giovedì 2 marzo, le persone scappate dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa sono diventate più di 1,2 milioni. Nelle ultime 24 ore è proseguita l’avanzata dell’esercito russo nel sud del paese, dove la Russia ormai controlla stabilmente la città di Kherson. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto che la situazione nei prossimi giorni «sarà probabilmente peggiore, con più morti, più sofferenza e più distruzione». Aveva usato una frase simile ieri il presidente francese Emmanuel Macron, che secondo un suo collaboratore sentito da AFP, dopo aver parlato al telefono con Putin avrebbe detto: «Il peggio deve ancora venire».

Come ieri e i giorni precedenti, le foto della guerra in Ucraina mostrano i profughi arrivati nei rifugi temporanei e i tentativi di andarsene o di difendersi di chi è rimasto nelle città come Kiev, insieme ai danni dei bombardamenti. Sui social network, tra gli italiani che pubblicano con più frequenza foto dall’Ucraina ci sono la giornalista Francesca Mannocchi e il fotografo Fabio Bucciarelli, che potete seguire rispettivamente qui e qui.