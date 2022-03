Le foto di giovedì dalla guerra in Ucraina

Mentre proseguono, praticamente ininterrotti, i bombardamenti delle principali città ucraine da parte della Russia, secondo l’ONU sono ormai un milione le persone fuggite dal paese: sono loro i soggetti maggiormente fotografati dai reporter che seguono la guerra in Ucraina. Le foto dalle agenzie continuano a mostrare chi arriva nei paesi confinanti con l’Ucraina, in particolar modo in Polonia ma anche in Ungheria, Slovacchia e Romania. Nella notte tra mercoledì e giovedì le forze russe hanno conquistato la città di Kherson, nel sud dell’Ucraina, il primo grosso centro abitato dall’inizio dell’invasione: la città ha quasi 300 mila abitanti e si trova in una posizione importante per l’avanzamento delle truppe russe.