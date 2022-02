Le foto di oggi dall’Ucraina in guerra

Al terzo giorno di guerra in Ucraina, l’esercito russo sta continuando le sue manovre per accerchiare ed entrare nella capitale Kiev. Per tutta la notte ci sono stati esplosioni e spari. Un grosso palazzo residenziale nel quartiere Solomyanskyi è stato colpito da un missile russo, ma le autorità ucraine hanno detto che non ci sono state vittime. In mattinata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha registrato un nuovo video dal centro di Kiev, invitando la popolazione a resistere: ha inoltre comunicato che la città rimane sotto il controllo dell’esercito, così come le sue vie d’accesso principali. Il ministro della Salute ucraino ha fatto sapere che dall’inizio dell’invasione russa sono stati uccisi 198 civili. Intanto la metropolitana è stata completamente riconvertita in un grande rifugio antiaereo.

