È iniziata la battaglia per Kiev

Nella notte fra venerdì e sabato l’esercito russo che ha invaso l’Ucraina è arrivato a Kiev, la capitale del paese. La notizia è stata confermata dall’esercito ucraino, secondo cui si sta combattendo all’interno della città, e da vari corrispondenti e giornalisti occidentali, che per tutta la notte hanno raccontato di spari ed esplosioni. Da giovedì sera sappiamo che il governo ucraino e quello russo stanno trattando per incontrarsi, ma non è chiaro a che punto siano le trattative.