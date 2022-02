Le limitazioni al turismo hanno ancora senso?

Martedì il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che dal primo marzo per entrare in Italia da fuori dall’Unione Europea non sarà più necessario fare un tampone, per chi è vaccinato o guarito dalla COVID-19, come avveniva già per gli arrivi dai paesi all’interno dell’Unione. La decisione è un passo importante per semplificare i viaggi verso l’Italia e incentivare il turismo, ma non cambia le altre regole previste dalle ordinanze e dai decreti finora emanati che rendono invece teoricamente impossibili i viaggi dall’Italia verso molti paesi fuori dall’Unione Europea.

L’Italia non è certo l’unico paese ad avere imposto limitazioni per i viaggi nel corso della pandemia, con l’obiettivo di ridurre la circolazione delle persone soprattutto dalle aree con un’alta incidenza di contagi o con la presenza di particolari varianti che si ritenevano ancora poco diffuse nel nostro paese. Tuttavia, negli ultimi mesi la maggior parte dei governi ha scelto di eliminare buona parte delle limitazioni per i viaggiatori in uscita, ricordando comunque che particolari restrizioni all’ingresso potrebbero essere applicate dai paesi di loro destinazione.

Elenchi e divieti

Alla fine di gennaio, il ministero della Salute ha infatti prorogato fino al 15 marzo le ordinanze emesse nel 2021, che contenevano al loro interno un elenco di paesi verso i quali non sono consentiti i viaggi per turismo. Mentre per i paesi compresi negli elenchi da “A” a “D” le limitazioni sono minori, per quelli nell’elenco “E” è molto difficile organizzare un viaggio di svago, a prescindere dalle restrizioni che potrebbero essere poi presenti all’arrivo.

L’ordinanza chiarisce che le motivazioni per cui si può viaggiare verso un paese della lista “E” devono essere: di lavoro, per motivi di salute o di studio, per motivi di assoluta urgenza o per «rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza propri o di persona, anche non convivente, con cui vi sia una relazione affettiva stabile e comprovata». Gli spostamenti per turismo «non sono quindi consentiti».

Fanno parte dell’elenco “E” paesi come Cina, India, Vietnam, Malesia, Laos, Marocco, Guinea e Madagascar. I siti istituzionali italiani non offrono una lista dei paesi limitandosi a segnalare che fanno parte dell’elenco “E” tutti i paesi non menzionati negli altri elenchi. Tramite il sito Viaggiare Sicuri è comunque possibile accedere alle schede dei singoli paesi e verificare se siano compresi o meno nell’elenco che vieta i viaggi per turismo.

Corridoi e alternative

Il ministero della Salute ha inoltre previsto alcune eccezioni per consentire l’accesso, in relativa sicurezza, ad alcune aree dei paesi verso i quali non si potrebbe altrimenti viaggiare per svago. Questi “Corridoi turistici COVID-free” comprendono per esempio le aree di Sharm El Sheikh e Marsa Alam in Egitto, l’isola di Phuket in Thailandia e altre destinazioni in Oman, Maldive, Cuba e altri paesi.

Benché non si possano raggiungere direttamente dall’Italia i paesi dell’elenco “E” per turismo, in alcuni casi è possibile aggirare il divieto facendo prima scalo in un paese che non preveda limitazioni per il raggiungimento della propria destinazione finale. Alcune agenzie di viaggi suggeriscono questa soluzione, ma occorre verificare con attenzione tutte le implicazioni, comprese le eventuali limitazioni che si potrebbero affrontare al momento del rientro.

Altrove

Vari paesi dell’Unione Europea non impongono da tempo divieti di viaggio verso altri stati e nelle ultime settimane chi li prevedeva ha rivisto le proprie regole, anche in seguito al miglioramento della situazione epidemiologica dopo il picco dell’ondata da variante omicron.

La Francia ha un meccanismo di limitazioni simile a quello italiano, ma non comprende più paesi in area “rossa”, per la quale sono previsti divieti e forti limitazioni agli spostamenti. Il governo francese invita comunque chi si mette in viaggio ad accertarsi che non ci siano limitazioni all’ingresso previste dai paesi di destinazione. Germania e Regno Unito applicano un approccio simile, comunque consigliando o sconsigliando alcuni paesi a seconda delle loro condizioni legate alla COVID-19.

Blocchi e utilità

La situazione appare quindi sensibilmente diversa rispetto a quella dell’inizio della pandemia o anche solo dello scorso novembre, quando molti paesi decisero di limitare i viaggi da alcuni paesi dell’Africa meridionale, dove erano stati identificati i primi casi di variante omicron. La scelta aveva raccolto già all’epoca qualche critica, considerato che la scoperta della variante era certamente avvenuta con un ritardo di diverse settimane dall’inizio della sua diffusione, ormai già oltre i paesi africani interessati.

In generale, in due anni di pandemia, vari studi hanno messo in dubbio l’utilità delle limitazioni agli spostamenti, proprio perché vengono quasi sempre decisi quando è ormai troppo tardi e le nuove varianti hanno già superato i confini dei paesi di origine. Mettere in isolamento un’area in cui si registra un aumento considerevole dei contagi può offrire risultati positivi su scala locale, ma difficilmente ha un impatto su scale più grandi.

Una ricerca pubblicata a inizio pandemia sul Journal of Emergency Management (JEM) aveva segnalato la mancanza di prove convincenti per sostenere che i blocchi ai voli internazionali siano utili nel tenere sotto controllo la diffusione di una malattia contagiosa, e che provvedimenti di questo tipo non dovrebbero quindi essere presi. Lo studio era riferito a precedenti epidemie, comprese quelle della SARS (stretta parente della COVID-19), della MERS ed Ebola.

Un altro studio, pubblicato sulla rivista scientifica Science, si era invece occupato delle limitazioni ai viaggi internazionali applicate all’inizio della pandemia da coronavirus. Il gruppo di ricerca non aveva escluso che l’adozione dei blocchi avesse consentito di rallentare in qualche circostanza l’avanzamento dell’epidemia, ricordando comunque che provvedimenti di questo tipo vengono adottati insieme ad altre limitazioni a livello locale e che di conseguenza non si possono sempre fare valutazioni accurate sulla loro utilità.

Anche l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sconsiglia i blocchi geografici: rischiano di rendere meno trasparenti i sistemi di identificazione e segnalazione delle nuove varianti. La prospettiva di subire forti limitazioni, con effetti sulle attività economiche, potrebbe indurre un paese a non segnalare la scoperta di una nuova variante, o ad annunciarla in ritardo quando ormai è ampiamente diffusa in altri paesi, con minori possibilità di subire blocchi al traffico aereo e commerciale. Ciò renderebbe molto più difficili le attività di controllo da parte dei singoli paesi, con effetti globali molto negativi.

Aperture

Il progressivo aumento delle persone vaccinate ha comunque indotto molti paesi a ridurre le limitazioni ai viaggi, considerando i minori rischi per chi si è immunizzato con la vaccinazione o dopo avere avuto la malattia. Tra questi c’è anche l’Australia, che per lungo tempo aveva imposto pesanti limitazioni sia ai viaggiatori in partenza sia a quelli in arrivo, con periodi in cui non era praticamente possibile entrare o uscire dal paese se non per particolari motivi, mentre ora chi è vaccinato può lasciare il paese senza limitazioni.

15 marzo

L’ordinanza attualmente in vigore in Italia, che identifica limitazioni ed elenchi dei paesi, sarà valida fino al prossimo 15 marzo. Al momento non è noto se il governo abbia intenzione di rivedere alcune delle regole, come auspicato da alcuni partiti della maggioranza e dagli operatori turistici.

La situazione in Italia è sicuramente migliorata rispetto alla fase acuta dell’ondata da omicron e alle ondate precedenti, ma ci sono ancora difficoltà in altri paesi e per questo il governo potrebbe decidere di seguire un approccio cauto. Eliminare alcuni divieti di viaggio non esporrebbe comunque automaticamente a nuovi rischi, considerato che quasi tutti i paesi richiedono prove di vaccinazione e in molti casi test negativi prima di poter entrare nei loro confini.