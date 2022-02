Lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici di oggi

Per oggi, venerdì 25 febbraio, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno indetto uno sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale che coinvolgerà tutte le principali città italiane, tra cui Milano, Roma e Torino. Lo sciopero durerà 24 ore ed è stato indetto per il mancato rinnovo del contratto nazionale e per chiedere maggiori tutele, una migliore organizzazione e il miglioramento delle condizioni lavorative e salariali. Hanno proclamato scioperi di alcune ore anche Cub trasporti e altri sindacati di base in altre città.

ATM, l’azienda che gestisce i servizi di metropolitana, bus e tram a Milano, ha comunicato che potrebbero esserci disagi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino alla fine del servizio, con fasce di trasporto garantite dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Sempre a Milano, i sindacati Cgil, Cisl, Oil e Faisa hanno comunicato che potrà aderire allo sciopero anche il personale di FerrovieNord, la società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria e alcune linee ferroviarie in Lombardia. Potrebbero esserci disservizi per tutta la giornata, fino alle 23.59 di venerdì, con fasce garantite tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.

Potrebbero subire cancellazioni e ritardi anche i collegamenti verso l’aeroporto di Milano Malpensa. In questo caso ci saranno degli autobus sostitutivi che collegheranno la stazione ferroviaria di Milano Cadorna e l’aeroporto.

Lo sciopero interesserà anche le altre principali città italiane, tra cui Napoli, Palermo, Genova e Bologna. A Roma sono garantite le corse sull’intera rete dall’inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle 17 fino alle 20, mentre non sono garantite le corse di molte linee di bus notturni. A Torino la metro e i mezzi urbani e suburbani sono garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, e potrebbero esserci disagi anche per i mezzi extraurbani.