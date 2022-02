Le previsioni meteo per lunedì 14 febbraio

Secondo le previsioni meteo domani, lunedì 14 febbraio, pioverà in molte regioni italiane e sarà una giornata di peggioramento generale dopo oltre un mese di siccità. Al mattino sono previste piogge in Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, con la possibilità di nebbia in Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia. Nel pomeriggio ancora pioggia soprattutto al Nord, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e dell’Alto Adige, dove ci sarà il sole. Alla sera il tempo peggiorerà ovunque con piogge nelle regioni del Nord e nevicate sulle Alpi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili