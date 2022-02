Dove vedere il Super Bowl di stanotte in TV e in streaming

Il Super Bowl 2022 è in programma questa notte al SoFi Stadium di Inglewood, a Los Angeles. Lo giocano i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals. Il calcio d’inizio è previsto a mezzanotte e mezza circa. In Italia verrà trasmesso in chiaro dalla Rai su Rai 1 con il commento di Vezio Orazi e Brock Olivo. Si potrà vedere anche su Dazn, la piattaforma di streaming online disponibile in abbonamento a 29,99 euro al mese, con il commento di Matteo Gandini e Roberto Gotta. Con l’NFL Game Pass, infine, si potrà vedere il Super Bowl online con la copertura originale — spot pubblicitari compresi — pagando 0,99 dollari.

I Los Angeles Rams avranno l’opportunità di giocare la finale della NFL nel loro stadio, come l’anno scorso fu per i Tampa Bay Buccaneers, che vinsero contro i Kansas City Chiefs. Nella loro storia i Rams hanno disputato cinque edizioni del Super Bowl, due delle quali quando erano la squadra di St. Louis. Ne hanno vinto uno, nel 1999. I Cincinnati Bengals, invece, ne hanno giocati soltanto due nella loro storia, l’ultimo dei quali 33 anni fa, senza mai vincere.

Nel tradizionale spettacolo dell’intervallo si esibiranno tre artisti di Los Angeles: Dr. Dre, Snoop Dogg e Kendrick Lamar, insieme a Eminem e Mary J. Blige. NBC, la rete statunitense che secondo la tradizionale alternanza tra network trasmetterà il Super Bowl, ha venduto tutti i settanta spazi pubblicitari, a partire da quelli standard della durata di 30 secondi costati agli inserzionisti tra i 6 e i 7 milioni di dollari ciascuno (circa un milione in più della passata edizione).

