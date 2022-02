La quarantaquattresima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Una volta ogni tanto quelli di Joypad registrano un episodio live su Twitch: ve lo diciamo perché questo è proprio quell’episodio, e nel caso foste interessati potreste pure guardarvi la registrazione. L’argomento di apertura è stato inevitabilmente l’acquisizione di Bungie da parte di Sony, in parte come risposta a Microsoft che ha comprato Activision Blizzard, in parte per colmare la sua storica lacuna nel settore dei giochi a sviluppo continuo, di cui Bungie è esperta. In queste settimane poi sono usciti almeno due giochi interessanti, come Sifu e Dying Light 2, mentre Star Citizen no. I consigli della settimana sono l’edizione per computer di God of War e OlliOlli World.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.