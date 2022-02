La prima Coppa d’Africa del Senegal

La 33ª edizione della Coppa d’Africa, il torneo continentale del calcio africano, si è conclusa domenica sera a Yaoundé, in Camerun, con la vittoria del Senegal ai calci di rigore contro l’Egitto. Per la nazionale di Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli, Sadio Mané, attaccante del Liverpool, ed Edouard Mendy, portiere del Chelsea, è la prima vittoria in Coppa d’Africa in 65 anni di storia della competizione.

Allo stadio Olembé i tempi regolamentari si sono conclusi in parità senza reti. Nel primo tempo il Senegal avrebbe potuto portarsi in vantaggio con Mané, ma il suo rigore, centrale, è stato parato dal portiere egiziano Abou Gabal. La parità è proseguita anche ai tempi supplementari, dove né il Senegal né l’Egitto, con il suo miglior giocatore Mohamed Salah, sono riusciti a segnare.

Ai calci di rigore il Senegal ha aperto le marcature con il capitano Koulibaly. L’Egitto ha risposto con Ahmed Sayed e il Senegal con Abdou Diallo, difensore del PSG. Al quarto rigore è arrivato il primo errore dell’Egitto, con il palo colpito da Mohamed Abdelmonem, a cui è seguito anche il primo errore del Senegal, di Bouna Sarr. La serie è proseguita con altri due rigori segnati, ma al quarto l’egiziano Mohanad Lasheen ha commesso l’errore decisivo facendosi parare il tiro da Mendy. Con il quinto e ultimo rigore della serie, Mané ha segnato di potenza il gol della vittoria.

A differenza dell’Egitto, le cui sette vittorie in Coppa d’Africa rappresentano il record nella competizione, il Senegal non era mai riuscito a vincerla, pur essendo ormai da anni un punto di riferimento per il calcio africano. Le cose però sono cambiate con l’arrivo di una nuova generazione di calciatori di livello internazionale e di un allenatore senegalese, l’ex calciatore Aliou Cissé, che dopo essere stato assistente del francese Alain Giresse fu promosso capo allenatore nel 2015. Da lì ha iniziato un ciclo che ha portato il Senegal ai Mondiali in Russia, in finale di Coppa d’Africa — quella del 2019 persa contro la Tunisia — e ora alla prima vittoria continentale.

– Leggi anche: La politica attorno alle Olimpiadi di Pechino