Papa Francesco dice che la gestione europea dei migranti è «criminale»

Domenica sera Papa Francesco è stato ospite del talk show Che tempo che fa per una rara intervista televisiva in diretta. Qui si può vedere l’intervista integrale. Fra le altre cose, il Papa ha parlato del senso della preghiera, della «rigidità» in alcuni settori della Chiesa, ma ha riservato le parole più dure alla gestione europea dei migranti che provengono dall’Africa e dal Medio Oriente, un tema di cui si era già occupato varie volte in passato.

Il Papa ha definito «criminale» la gestione dell’accoglienza dei migranti da parte dei paesi europei, che ormai da diversi anni prevede accordi con paesi al di fuori dell’Unione per bloccare i migranti e impedire loro con la forza di fare richiesta d’asilo in Europa.

«Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager – uso la parola sul serio – in Libia, lager di trafficanti. […] Soffrono, poi rischiano per attraversare il Mediterraneo. E poi alcune volte sono respinti da qualcuno che ha la responsabilità locale e dice “no, qui non vengono”, e ci sono queste navi che girano cercando un porto. “No, che tornino e muoiano sul mare”. Questo succede oggi»

"Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager nella Libia, i lager dei trafficanti. Soffrono, poi rischiano per attraversare il Mediterraneo. E poi alcune volte sono respinti. " Sua Santità Papa Francesco a #CTCF pic.twitter.com/Qlnm5uX8Iq — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, 2022

Le condizioni disumane nei centri di detenzione per migranti in Libia sono state documentate da decine di inchieste giornalistiche e report indipendenti. Eppure l’Italia e l’Unione Europea continuano a sostenere e finanziare la cosiddetta Guardia costiera libica, che si occupa di pattugliare il tratto di mare fra Italia e Libia e riportare nei centri di detenzione i migranti fermati.