7 nuovi audiolibri da ascoltare a febbraio

Questa rubrica è nata qualche anno fa, in seguito alla diffusione di Audible e Storytel, le due principali piattaforme di audiolibri a pagamento in Italia. Per tradizione quindi si è sempre concentrata molto sui nuovi audiolibri per gli abbonati all’una o all’altra e meno sui nuovi podcast da ascoltare sulle piattaforme gratuite come Spotify, Spreaker e Apple Podcast, che ultimamente sono parecchi. Se siete più interessati a questo tipo di cose, forse vi interesserà una piccola novità: tutti i venerdì a partire da venerdì scorso, all’interno di Morning, il podcast quotidiano di rassegna stampa del Post, il vicedirettore Francesco Costa consiglierà un podcast che gli è piaciuto. Per ascoltare Morning bisogna essere abbonati al Post.

Per chi invece continua a essere più interessato alle novità di Storytel e Audible, di seguito trovate le 7 secondo noi più interessanti. Come sempre, ricordiamo che per fare una prova gratuita su Storytel di 30 giorni anziché 14 potete passare da questo link. Per ascoltare audiolibri senza abbonamento (ma registrandosi online) potete andare sul sito di Ad Alta Voce o scaricare la app di RaiPlay Sound, la piattaforma gratuita di Radio Rai che raccoglie audiolibri, podcast e programmi radio.

Storytel

Dal 2 febbraio su Storytel sarà disponibile La metà scomparsa, della scrittrice afroamericana Brit Bennet. La metà scomparsa è il suo secondo libro ed è uscito in Italia a settembre: racconta la storia di due gemelle che vivono in una cittadina della Louisiana e fanno parte di una comunità di persone nere dalla pelle chiara. Negli anni in cui le due sorelle crescono, negli Stati Uniti c’è ancora la segregazione razziale e il fatto di avere la pelle chiara diventa per una delle due un’occasione per sfuggire dalle discriminazioni, a costo di cancellare la propria storia e lasciare la propria famiglia. Alla sua storia si intrecciano le storie di altri personaggi, tutte in qualche modo legate al tema dell’identità. Ha ricevuto recensioni molto positive ed è finito, tra le altre cose, nella lista dei migliori libri del 2020 secondo il New York Times.

Un altro audiolibro in uscita che parla del razzismo nei confronti delle persone afrodiscendenti è Radici bionde di Bernardine Evaristo, l’autrice britannica che è diventata molto conosciuta in Italia grazie al suo libro Ragazza, donna, altro. Radici bionde è precedente a quest’ultimo e racconta come sarebbero andate le cose, secondo l’autrice, se fossero stati i popoli africani a mettere in piedi una tratta degli schiavi razziando la popolazione europea e deportandola oltre oceano. Si potrà ascoltare su Storytel dal 24 febbraio.

Il 23 febbraio invece esce Sorelle della scrittrice britannica Daisy Johnson: è un breve romanzo e per la trama e le atmosfere cupe e solitarie è stato da molti paragonato ad Abbiamo sempre vissuto nel castello, uno dei più famosi libri di Shirley Jackson. Anche qui infatti le protagoniste sono due sorelle, le adolescenti Luglio e Settembre, e vivono in una casa che sembra isolata dal mondo, dove si sono trasferite con la madre per sfuggire a qualcosa di terribile che è successo ma che non si può raccontare e nemmeno ricordare. Shirley Jackson a parte, una redattrice che l’ha letto dice che è interessante soprattutto per la capacità di Daisy Johnson di raccontare le inquietanti dinamiche psicologiche tra i personaggi.

Sono in arrivo anche due storie autobiografiche, ma molto diverse tra loro. Una esce in audiolibro il 24 febbraio ed è Risvegli di Oliver Sacks, neurologo e divulgatore apprezzato, che nei suoi libri racconta i casi più assurdi con cui ha avuto a che fare nel corso della sua carriera (su Storytel c’è anche L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello). In quanto ad assurdità Risvegli non è da meno, perché racconta cosa successe quando, all’inizio degli anni Settanta, Sacks risvegliò con un farmaco circa duecento pazienti colpiti dalla “malattia del sonno”, una forma contagiosa di encefalite che faceva cadere le persone in un costante torpore.

L’altro libro è L’evento dell’affermata autrice francese Annie Ernaux: è uno dei suoi libri più famosi e ricostruisce la storia dell’aborto che fece clandestinamente a 23 anni perché in Francia la legge lo vietava. Dal libro è stato tratto La scelta di Anne, il film che ha vinto il Leone d’Oro a Venezia l’anno scorso. Si potrà ascoltare dal 17 febbraio.

Audible

Dal 23 febbraio su Audible sarà disponibile Niente di vero della scrittrice italiana Veronica Raimo: è un racconto in prima persona dell’autrice, che ha 44 anni e per usare una formula molto inflazionata potremmo definire “la voce della sua generazione”. Chi l’ha letto in anteprima (è uscito nelle librerie il primo febbraio) e ne ha scritto finora ne ha parlato molto bene. Zerocalcare ha scritto di Raimo che è l’unica che sia riuscito a farlo ridere ad alta voce dopo molto tempo.

Per gli appassionati di thriller, l’ultimo libro dello scrittore americano Michael Connelly, Le ore più buie, esce in audiolibro il 2 febbraio, un giorno dopo l’uscita in libreria. È il quarto volume della serie dedicata alle indagini della detective Renée Ballard (anche gli altri tre si possono ascoltare su Audible). La storia inizia durante la notte di Capodanno 2021, quando un uomo viene trovato ucciso da un proiettile: per trovare il colpevole, Ballard si ritrova a collaborare con un ex collega, mentre a Los Angeles due serial killer continuano a uccidere.

