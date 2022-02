È morto il giornalista Tito Stagno

È morto a 92 anni il giornalista italiano Tito Stagno, noto soprattutto per aver condotto la trasmissione televisiva della Rai che il 20 luglio del 1969 raccontò in diretta il primo sbarco sulla Luna.

Stagno era nato a Cagliari, in Sardegna, il 4 gennaio del 1930: dopo alcune brevi esperienze da attore per il cinema, iniziò a lavorare come telecronista in radio, e nel 1955 venne assunto dal telegiornale della Rai. Iniziò a occuparsi principalmente di telecronache sportive, ma anche di visite dei capi di Stato in Italia e di avvenimenti internazionali.

Nel 1961 fu il telecronista del primo volo del cosmonauta russo Jurij Gagarin intorno alla Terra, e da allora la Rai gli affidò le trasmissioni e i servizi del telegiornale di tutti i fatti relativi alle missioni spaziali. Per questo motivo nel 1969 condusse la diretta della missione statunitense Apollo 11, quella in cui per la prima volta un uomo sbarcò sulla Luna. Stagno condusse la trasmissione dall’Italia, commentando l’allunaggio insieme al collega Ruggero Orlando, corrispondente da Houston.

Nel corso della diretta ci fu uno storico battibecco tra i due, perché Stagno interpretò male le comunicazioni degli astronauti e disse “Ha toccato!” anticipando di ben 56 secondi il momento effettivo dell’allunaggio. Ruggero Orlando gli rispose «no, non ha toccato» e fra i due iniziò un breve dibattito che si concluse con risa e applausi degli ospiti in studio.

Negli anni successivi Stagno divenne anche responsabile dello sport per Rai Uno, e dal 1976 al 1993 curò la trasmissione La Domenica Sportiva, di cui fu per diversi anni anche il conduttore.

– Leggi anche: La diretta – e la svista – della Rai sull’allunaggio