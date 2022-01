Neil Young ha chiesto di rimuovere la sua musica da Spotify, per protesta contro un podcast

Martedì il cantante canadese Neil Young ha pubblicato sul suo sito e poi cancellato una lettera indirizzata al suo manager e alla sua etichetta discografica, per chiedere che la sua musica venga rimossa dalla piattaforma di streaming musicale Spotify. Nella lettera, Young ha accusando Spotify di diffondere tramite i suoi podcast informazioni false sui vaccini contro il coronavirus.

Le accuse di Young riguardano in particolare il podcast The Joe Rogan Experience, condotto da Joe Rogan, autore di podcast americano tra i più popolari al mondo, che più volte in passato ha espresso posizioni scettiche sui vaccini e promosso teorie del complotto e cure alternative screditate. Né Young né Spotify hanno commentato la lettera, e ad oggi la musica di Neil Young continua a essere presente sulla piattaforma.

Voglio che OGGI facciate sapere immediatamente a Spotify che voglio rimuovere tutta la mia musica dalla loro piattaforma. Lo sto facendo perché Spotify sta diffondendo false informazioni sui vaccini – causando potenzialmente la morte di chi crede alla disinformazione che stanno diffondendo. Fatelo subito e fatemi sapere immediatamente come procede. Possono avere Rogan o Young. Non entrambi.

Rogan, che nei mesi scorsi si era ammalato di COVID-19 e aveva detto di essersi curato con l’ivermectina, un farmaco per cavalli che in realtà non serve a nulla contro questa malattia, di recente era stato molto criticato per un episodio in cui aveva ospitato un medico antivaccinista.

A dicembre aveva invitato in trasmissione il controverso virologo Robert Malone, che tra le altre cose aveva sostenuto che gli ospedali americani avessero ricevuto «incentivi economici» per diagnosticare false morti da COVID-19. Per quell’episodio 270 tra medici e esperti di salute statunitensi avevano inviato una lettera di protesta a Spotify definendo Rogan un «pericolo per la salute pubblica».

