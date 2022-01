Le previsioni meteo per giovedì 27 gennaio

Secondo le previsioni meteo domani, giovedì 27 gennaio, sarà una giornata con molte nuvole, ma senza piogge. Al mattino ci sarà nebbia nella Pianura Padana, nelle Marche, nella bassa Toscana, nel Lazio, in Abruzzo e nella Puglia settentrionale. Al pomeriggio il cielo sarà coperto nella Liguria centro-orientale, in Toscana, nel Veneto costiero, in Friuli, in Umbria e nella Puglia settentrionale. Dalla sera ci saranno ancora nebbie diffuse al Centro-Nord.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.