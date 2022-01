Le previsioni meteo per mercoledì 26 gennaio

Secondo le previsioni meteo domani, mercoledì 26 gennaio, sarà una giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa. Al mattino ci sarà nebbia in Pianura Padana e ci saranno un po’ di nuvole nella Liguria centro-orientale, in Toscana, in Umbria, in Basilicata, in Sicilia e in Calabria, dove sono previste anche piogge isolate. Al pomeriggio il cielo sarà coperto in Toscana, in Umbria, nella Puglia centrale e nel Veneto costiero. Dalla sera sono previste ancora nebbie diffuse nella Pianura Padana, ma anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio, in Abruzzo e nella Sicilia occidentale.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.