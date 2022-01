Un’indagine ha accusato Joseph Ratzinger di non aver agito contro casi di abusi su minori

Un’indagine sugli abusi sessuali compiuti all’interno della Chiesa Cattolica in Germania ha concluso che Joseph Ratzinger, il papa emerito Benedetto XVI, non prese provvedimenti adeguati di fronte a quattro casi di abusi sessuali su minori avvenuti tra il 1977 e il 1982, quando era arcivescovo di Monaco e Frisinga. Due di questi casi riguardarono sacerdoti che, nonostante fossero stati accusati di molestie sessuali, continuarono a mantenere il loro incarico proprio nel periodo in cui Ratzinger era arcivescovo.

I risultati dell’indagine erano assai attesi e sono contenuti in un rapporto commissionato dalla Chiesa Cattolica e realizzato dallo studio legale tedesco Westphal Spilker Wastl.

Il rapporto parla in totale di 497 persone, soprattutto giovani maschi, che subirono abusi sessuali nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga dal 1954 al 2019. Benedetto XVI, che ha 94 anni e nel 2013 è stato il primo pontefice a dare le dimissioni dopo circa sei secoli, ha negato tutte le accuse.