Anche in Francia sarà obbligatorio il Green Pass rafforzato

Il parlamento francese ha approvato una legge per impedire alle persone non vaccinate di accedere a ristoranti, ai trasporti pubblici di lunga percorrenza, a fiere, palazzetti dello sport e altri luoghi pubblici con regole molto simili a quelle previste dal Green Pass rafforzato italiano. Finora in Francia si poteva accedere a tutti questi luoghi con un Green Pass semplice, ottenibile anche con un tampone negativo. Il “passe vaccinal” sarà obbligatorio solo per le persone con più di 16 anni.

L’approvazione – 215 voti favorevoli, 58 contrari e 7 astensioni – è arrivata al termine di una lunga discussione parlamentare che non può dirsi conclusa perché i parlamentari socialisti hanno annunciato di voler sottoporre il testo al Consiglio costituzionale per verificare il rispetto delle “libertà fondamentali”: l’ulteriore passaggio rinvierà di alcuni giorni la promulgazione della legge e di fatto l’introduzione in Francia del “passe vaccinal”.

All’inizio di gennaio il presidente francese Emmanuel Macron aveva detto di volere «rompere le palle» («emmerder») il più possibile a chi non si era ancora vaccinato contro il coronavirus, in modo da indurlo a vaccinarsi per proteggere se stesso e il resto della popolazione. Il governo ha istituito l’obbligo per limitare la pressione sugli ospedali che anche in Francia, come in molti paesi europei, sono in difficoltà a causa delle conseguenze della quarta ondata dell’epidemia.

Finora in Francia il 79 per cento delle persone ha ricevuto almeno una dose del vaccino e tra queste il 39,3 per cento ha ricevuto il richiamo (cioè la terza dose o la seconda per chi era stato vaccinato con Johnson & Johnson). In Italia l’83,5 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose e tra i vaccinati il 45,5 per cento ha ricevuto il richiamo.