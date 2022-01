Le previsioni meteo per domani, lunedì 17 gennaio

La giornata di lunedì 17 gennaio comincerà con il cielo sereno in tutto il Nord; anche il Centro e il Sud potranno contare su un po’ di sole, ma dovranno fare i conti anche con qualche nuvola e una diffusa foschia. Nel pomeriggio ci sarà un generale miglioramento, con qualche nuvola che però arriverà in Veneto, in Puglia, in Calabria e in Sicilia. Così saranno anche la sera e la notte.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.