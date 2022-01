L’Inter ha vinto la Supercoppa italiana battendo in finale la Juventus per 2 a 1, con un gol decisivo di Alexis Sanchez segnato negli ultimi secondi dei tempi supplementari, al termine di una partita piuttosto tesa giocata allo stadio San Siro di Milano. Per l’Inter, che ha complessivamente giocato meglio e che si è dimostrata più forte di una Juventus in grosse difficoltà e senza diversi giocatori importanti a disposizione, è la sesta Supercoppa, un trofeo assegnato in una finale tra la squadra vincitrice dell’ultimo campionato (l’Inter) e dell’ultima Coppa Italia (la Juventus).

La Juventus è andata inizialmente in vantaggio con un gol di testa di Weston McKenny, a cui aveva risposto pochi minuti dopo Lautaro Martinez dell’Inter con un rigore procurato dall’attaccante Edin Dzeko. Poi la partita era rimasta sull’1 a 1, con l’Inter che aveva avuto qualche occasione in più ma non era riuscita a segnare contro una Juventus che aveva preparato bene la partita organizzando una difesa efficace.

Dopo il termine dei 90 minuti regolamentari in parità, le due squadre sono arrivate molto stanche ai supplementari, al termine dei quali l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri stava già intervenendo con alcuni cambi in vista dei rigori. Ma nel minuto di recupero, mentre Leonardo Bonucci aspettava di entrare per poter poi battere il rigore, un’incomprensione difensiva tra Giorgio Chiellini e Alex Sandro ha permesso a Sanchez di ritrovarsi solo davanti alla porta, segnando il gol decisivo tra le esultanze delle migliaia di tifosi interisti a San Siro, nell’ultima partita prima che la capienza degli stadi sia limitata a 5.000 persone per via dell’aumento dei contagi da coronavirus.