I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 8 gennaio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 197.552 casi positivi da coronavirus e 184 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 16.487 (397 in più di ieri), di cui 1.557 nei reparti di terapia intensiva (58 in più di ieri) e 14.930 negli altri reparti (339 in più di ieri). Sono stati analizzati 317.328 tamponi molecolari e 902.938 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 26,35 per cento, mentre quella dei test antigenici del 12,62 per cento. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 108.304 e i morti 223.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (48.808), Veneto (21.056), Piemonte (18.220), Toscana (15.892), Emilia-Romagna (14.901).

Le principali notizie della giornata

• Nella notte tra venerdì e sabato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del governo sull’obbligo di vaccinazione contro il coronavirus per le persone con almeno 50 anni, che chiarisce e specifica molti dei punti non ancora chiari della misura annunciata qualche giorno fa, e che aiuta a capire come funzionerà l’obbligo vaccinale in Italia.

• Il governo e alcuni enti locali stanno discutendo sulla riapertura delle scuole, soprattutto dopo che la Campania, contro il parere del governo, ha deciso di tenerle chiuse fino a fine mese, a causa dell’aumento dei contagi.

