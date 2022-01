Le partite della 20ª giornata di Serie A e dove vederle

La 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022 è in programma interamente oggi, giovedì 6 gennaio, ma non tutte le partite verranno giocate a causa dei contagi fra le squadre. È la prima giornata del girone di ritorno e sarebbe dovuta iniziare alle 12.30 con Sampdoria-Cagliari e Bologna-Inter, ma quest’ultima è una delle quattro che non si disputeranno: le altre sono Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Le altre cinque partite in programma dovrebbe giocarsi regolarmente, con gli stadi nuovamente ridotti al 50 per cento della loro capienza.

Giovedì 6

12.30

Bologna-Inter

Sampdoria-Cagliari [Dazn]

14.30

Lazio-Empoli [Dazn]

Spezia-Verona [Dazn]

16.30

Atalanta-Torino

Sassuolo-Genoa [Dazn, Sky]

18.30

Milan-Roma [Dazn]

Salernitana-Venezia

20.45

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli [Dazn]

La classifica della Serie A al termine del girone di andata:



