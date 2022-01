In farmacia le mascherine FFP2 non potranno essere vendute a più di 75 centesimi l’una

Il commissario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato lunedì che nelle farmacie italiane le mascherine FFP2 non potranno essere vendute a più di 75 centesimi l’una. L’accordo è stato raggiunto con le associazioni di categoria delle farmacie FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite, ma deve essere ancora formalizzato: significa che la vendita delle mascherine FFP2 a prezzo calmierato non è ancora effettiva.

La decisione, che non riguarda altri rivenditori come catene di supermercati e negozi di e-commerce, era già stata anticipata dal governo nel decreto del 30 dicembre, ma si era lasciato a Figliuolo il compito di siglare un protocollo d’intesa con le farmacie.

Le FFP2 offrono una maggiore protezione dai contagi rispetto alle mascherine di tessuto o a quelle chirurgiche, sia per chi le indossa sia per gli altri. Il governo aveva deciso di renderle obbligatorie dal 25 dicembre in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici a causa dell’aumento dei contagi dovuti alla variante omicron. Dal 31 dicembre, inoltre, era diventato obbligatorio indossarle anche nel periodo di autosorveglianza a cui sono tenute le persone che hanno ricevuto il richiamo o la seconda dose da meno di quattro mesi e che hanno avuto un contatto con un positivo al coronavirus.

A causa delle recenti nuove regole sull’uso delle FFP2, molte persone in questi giorni le hanno acquistate per la prima volta, e l’elevata richiesta ne ha favorito in alcuni casi l’aumento dei prezzi oltre il valore di mercato.

Per evitare di acquistare prodotti contraffatti è importante che sulla mascherina sia stampato il marchio CE, che indica che un prodotto è conforme alle disposizioni comunitarie europee. A fianco al marchio si trova un codice di 4 cifre, che mostra l’ente che ha certificato la garanzia della mascherina, e che può essere controllato su questo sito.

